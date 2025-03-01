«Такая утрата, такая неописуемая боль»: прошел год со смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону

Прошлой весной ушла из жизни одна из самых известных участниц «Дома-2» Либерж Кпадону. 36-летняя женщина умерла после злоупотребления наркотическими веществами и алкоголем. Участник телестройки Джозеф Мунголле почтил память усопшей подруги в социальных сетях.

Экс-участник проекта опубликовал в социальных сетях видео, в котором Кпадону исполняет песню «Белый снег» Аллы Пугачевой в караоке.

«Либи, родная моя, сегодня ровно год, как тебя нет с нами. Такая утрата, такая неописуемая боль. Не могу поверить, что тебя больше нет», — написал Джозеф теплые слова в память о Либерж.

Мунголле признался, что многое переосмыслил за год. По его словам, нужно быть ближе к Богу, и ставить его на первое место.

В комментариях под видео поклонники назвали Джозефа самым лучшим другом Либерж, который никогда ее не забывает. Многие удивились тому, как быстро летит время, и что уже прошел целый год со дня смерти женщины.

«Любим, помним и скучаем», — написали они.

Напомним, тело Кпадону обнаружили на кровати. Она лежала, а рядом на тумбочке были ее медицинские документы. Девушка готовилась к операции — у нее обнаружили новообразование в легком, кроме того, она болела туберкулезом. Либерж скончалась в полном одиночестве, и никто из близких долгое время не знал о случившемся.