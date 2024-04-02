Страдала от глубокой депрессии: выяснилась причина смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону

31 марта стало известно о смерти бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону. Она скончалась в полном одиночестве больше месяца назад, и никто из близких не знал о случившемся. Теперь парапсихолог и знакомая звезды проекта Джулия Лу в беседе с Kp.ru раскрыла причину ее смерти.

Сначала причину смерти экс-участницы «Дома-2» узнали ее подруги, Надежда Ермакова и Мария Кохно. Парапсихолог и знакомая Либерж Кпадону Джулия Лу поделилась подробностями.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти», — заявила Джулия Лу.

По словам парапсихолога, никто из знакомых Либерж Кпадону не заподозрил что-то неладное, когда та пропала на месяц.

«На самом деле, никто не ожидал, что с ней что-то может случиться. Дело в том, что Либерж постоянно пропадала на 2—3 недели, и все знакомые уже привыкли к этому. Надя и Маша были уверены, что она вот-вот объявится», — призналась знакомая Либерж Кпадону.

Джулия Лу поделилась, что звезда «Дома-2» долгое время находилась в депрессии, которую пыталась заглушить алкоголем.

«Неудачи в личной жизни впоследствии привели к глубокой затяжной депрессии, но она отказывалась это признавать. Сначала она заглушала все эти состоянии алкоголем, а потом появились и тяжелые препараты», — рассказала парапсихолог.

Из-за нестабильного состояния и длительного приема разных препаратов Либерж Кпадону часто постоянно пропадала и могла без причины просто прекратить общаться. Вероятно, по этой причине близкие и родные не были в курсе происходящего.

Ранее сообщалось о том, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева прокомментировала сообщения о смерти бывшей участницы проекта Либерж Кпадону.