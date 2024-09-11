«Так и остался молодым»: Константин Эрнст пришел на прощание с Александром Масляковым

Константин Эрнст выступил на прощании с Александром Масляковым. Об этом сообщает Super.ru.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст посетил церемонию прощания с экс-ведущим КВН Александром Масляковым. Эрнст выступил с речью, в которой рассказал о любви людей к Маслякову.

«Бабки, сидящие у подъезда, а потом тетки в интернете десятилетие за десятилетием обсуждали, что время проходит, а он остается молодым. Он так и остался молодым, просто ушел», — рассказал он.

Эрнст также заявил, что Масляков помогал стране улыбаться на протяжении шести десятилетий и отыскал много талантов.

«У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны — улыбка Маслякова», — заявил он.

Напомним, Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Последние несколько лет он боролся с раком легких.

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