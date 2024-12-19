«Так будет до последнего момента жизни»: что говорил Янис Тимма в предсмертном интервью

32-летний Янис Тимма рассказал о сложностях семейной жизни в последнем интервью. Об этом стало известно в эфире шоу Buy Smart.

В предсмертном интервью баскетболист заявил о важности семьи, которая для него была в приоритете. При этом, будучи профессиональным баскетболистом, он столкнулся с трудностями семейной жизни. Янис рассказывал, что из-за карьеры не мог долго жить на одном месте и это было плохо для жены и ребенка.

«Например, ты родился в России, там построил семью, там ты развиваешься, идешь с клуба на клуб, растешь. И через сколько-то лет тебе приходит предложение улететь играть в другую страну. И ты понимаешь, что у тебя тут у жены работа, у ребенка школа, всякие там занятия. Переезжать с тобой, например, если у тебя контракта на год, есть ли смысл?» — говорил спортсмен.

При этом Янис был убежден: если между супругами есть чувства, то любые проблемы можно решить.

«Для меня семья всегда в приоритете. Это было всегда у меня, и так 100% будет до последнего момента моей жизни», — признавался Тимма.

Помимо семьи, Янис ценил мужскую дружбу. Он отмечал, что команда «всегда прикроет спину».

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