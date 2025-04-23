«Позор»: Наталья Штурм возмутилась состоянием могилы Елены Образцовой

Могила оперной певицы Елены Образцовой по-прежнему в плохом состоянии. Еще зимой поклонники возмущались, что родственники совсем не присматривают за участком. А теперь стало известно, что оттуда пропал деревянный крест.

Видео с Новодевичьего кладбища поделилась певица Наталья Штурм. Она засняла могилу Образцовой без креста и ужаснулась тем, что ее до сих пор не облагородили. По словам артистки, нет ни памятника, ни оградки, ни даже цветника. О том, что там покоится великая вокалистка, можно узнать только по старой табличке и фото в рамке.

«Прошу обратить внимание на неухоженную могилу народной артистки СССР Елены Образцовой. Надо привести в порядок могилу. Ну позор такое состояние захоронения для звезды мирового уровня!» - сообщила Штурм в личном блоге.

Напомним, что дочь Образцовой объясняла отсутствие памятника на могиле желанием самой певицы. По ее признанию, артистка хотела только крест. Однако сейчас на месте захоронения нет и его. Предположительно, он сгнил и разломился.

Ранее появилась информация, что могилу звезды «Морозко» Павла Павленко не могут найти больше 30 лет.