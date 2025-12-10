Сын оперного певца из США Джубиланта Сайкса убил своего отца. Об этом сообщает ABC News.

Оперный певец Джубилант Сайкс был убит в понедельник в своем доме. Ему был 71 год. Известно, что убийцей стал его сын. Он нанес отцу смертельные ранения ножом. Орудие убийства было найдено на месте преступления.

При этом сам 31-летний сын Сайкса, Мика Сайкс, находился в момент прибытия полиции в доме и сдался без сопротивления. Правоохранителей вызвали жена певца и мать подозреваемого в убийстве.

Сообщается, что сын Сайкса страдает психическими заболеваниями. Однако точно неизвестно, что стало причиной убийства.

Джубилант Сайкс принимал участие в записи 2009 года для премии «Грэмми» произведения Леонарда Бернстайна «Месса» с хором Morgan State University и Балтиморским симфоническим оркестром.

