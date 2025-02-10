Убитая горем Стриженова отказалась выходить на сцену из-за похорон свекра

Народного артиста СССР Олега Стриженова планируют похоронить 12 февраля. Его невестка Екатерина, которая в эти дни играет на сцене Михайловского театра в гастрольном спектакле МХАТа «Женщины Есенина», не выйдет на сцену из-за траурного мероприятия.

Как пояснили в Михайловском театре, Екатерина Стриженова не выйдет на сцену 12 февраля из-за похорон свекра.

«Мы выражаем искренние соболезнования Екатерине Стриженовой и её семье и посвящаем спектакль „Женщины Есенина“ 12 февраля памяти Олега Стриженова. Роль матери Есенина исполнит актриса Мария Янко», — сообщил театр в своем Telegram-канале.

В браке с народной артисткой Любовью Лифенцовой у знаменитости появился сын Александр, который живет в браке с актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой.

На счету актера более 30 работ в кино, он наиболее известен по ролям в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Его звали Роберт», «Звезда пленительного счастья» и других. Олег Стриженов был лауреатом многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» за вклад в киноискусство. Более того, он являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Ранее актриса Тамара Семина рассказала о близкой дружбе с Олегом Стриженовым. По словам звезды, коллега по цеху ее «обожал».