Раскрыта возможная причина смерти звезды «Метода» Артура Кочканяна

Актер Артур Кочканян, который скончался в 60 лет, страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщает сайт aif.ru.

По данным источника, звезда «Метода» не скрывал свой диагноз. Он признавался, что болезнь никак не хотела отступать, несмотря на лечение. Однако актер не сдавался и продолжал бороться. В 2024 году Артур завершил 25-й курс химиотерапии.

Отметим, что официальной причины смерти артиста пока нет. О кончине Кочканяна сообщил Нижегородский Камерный музыкальный театр имени Степанова, не рассказав о болезни Артура. К слову, в этом театре Артур служил долгое время. В честь него 24 мая там состоится показ мюзикла «Труффальдино». Именно в нем актер принимал участие при жизни.

Артур Кочканян работал с такими звездами как Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Петров и многими другими.

Ранее умер фотограф Николай Антипов, который работал в Малом и Московском драматическом театрах. Причина смерти не разглашается.