Сын актрисы Светланы Светличной первым приехал в Дом Кино на прощание с матерью. Родные, коллеги и поклонники собираются в Белом зале, чтобы почтить память звезды. Об этом сообщает «Жизнь».

Напомним, что звезды фильма «Бриллиантовая рука» не стало на 85 году жизни. Она боролась с раком и болезнью Альцгеймера.

В Доме Кино организовали прощание с актрисой. Первым появился ее сын, а после приехали и ее внуки.

«Убитые горем родственники поддерживают друг друга в этот скорбный день и держатся вместе», – сообщает источник.

Среди присутствующих есть и поклонники творчества артистки, которые пришли отдать дань памяти. В зале много цветов, а один из букетов принадлежит Людмиле Хитяевой, которая не смогла приехать, но прислала розовые цветы.

Напомним, что Светлана Афанасьевна умерла 16 ноября в одной из столичных клиник.

Ранее мы писали о том, что родные, коллеги и поклонники попрощались с певцом Владимиром Левкиным, который умер 17 ноября. Вдова артиста выступила с речью и призналась, что была с мужем на сцене и этот день хочет провести с ним. Также на прощании были солисты группы «На-На», в которой когда-то выступал Левкин.