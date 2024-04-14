Сыграла более чем в 40 спектаклях: известная балерина Александра Ежунова скончалась в 41 год
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Балерина Александра Ежунова, одна из самых известных в Донецке, скорпостижно скончалась. О ее смерти сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова.
Худрук поделилась трагичной новостью на своей странице «ВКонтакте». Волкова написала, что известная балерина, прослужившая в театре 20 лет, скончалась 13 апреля. Также она отметила, что случившееся стало потрясением для всего коллектива культурного учреждения.
«13 апреля сердце Александры остановилось. Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас», — заявила худрук.
Ежунова стала выступать в театре после окончания Донецкого училища искусств. За годы, проведенные на сцене, она сыграла более чем в 40 спектаклях.
Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста РСФСР Александра Шабунио. Он скончался 12 апреля в возрасте 88 лет.