Фильм с ней стал победителем Канского кинофестиваля: умерла французская актриса Нике Арриги

Французская актриса кино и сериалов, модель и художница Нике Арриги скончалась накануне, 12 февраля. О ее смерти сообщает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Арриги ушла из жизни в Риме. Что стало причиной смерти артистки, пока на раскрывается. Нике начала карьеру во Франции, а потом стала работать по всей Европе.

За плечами актрисы роли в 30 проектах. Она снялась в таких картинах, как «Из ниоткуда», «Человек в чемодане», «Выход дьявола» и «Сочувствие дьяволу» Годара. Последний раз она играла в байопике с Бельмондо «Ставиский». Лента одержала победу на Канском кинофестивале. Также Арриги работала в модельном бизнесе.

Ранее сообщалось о смерти актриса Энни Джо Эдвардс, которая снималась у режиссера Вуди Аллена. Ей было 75 лет. Последний раз она выходила на сцену театра в 2022 году.