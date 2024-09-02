«Сыграл много ярких ролей»: умер народный артист России Юрий Бацазов

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вечером 2 сентября сообщил «печальную новость». Ушел из жизни народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов.

Умершему было 83 года. Что стало причиной смерти, не говорится.

«Не стало Народного артиста России и Северной Осетии, оперного певца Юрия Бацазова. Он был по-настоящему золотым голосом осетинской сцены, сыграл много ярких, запоминающихся ролей в театре», - написал Меняйло в Telegram-канале, не уточнив причину смерти.

Меняйло перечислил самые известные роли актера. Бацазов сыграл Онегина, Томского, но самой знаменитой была его роль Коста в опере Плиева.

Глава Северной Осетии отметил, что зрители искренне любили Бацазова, а коллеги уважали. Он пообещал, что творческое наследие не будет забыто, а также выразил соболезнования родным ушедшего из жизни артиста.

Бацазов родился в Северо-Осетинской АССР, служил в Северо-Осетинском театре оперы и балета. Был удостоен Ордена Дружбы народов.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Алексея Кудиновича. Ему было 73 года. Актер сыграл около 70 ролей в театре и был задействован по меньшей мере в 20 кинопроектах.