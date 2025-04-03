Сыграл князя Голицына: актер из «Войны и мира» Гордон Фэйт умер перед своим юбилеем

Английский актер сериалов и педагог Гордон Фэйт ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно. Печальное известие появилось на официальном сайте звезды кинематографа, передает Российская газета.

О кончине актера сообщили сегодня. При этом в публикациях по этой теме говорится, что Фэйт не дожил до 95-летия, которое должно было наступить 14 марта.

Гордон начала сниматься в 1965 году. Он сыграл Петрова в многосерийном политическом триллере «Маска Януса». Всего на счету англичанина три десятка проектов. Среди них — «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом в роли Пьера Безухова. В сериале Фэйт исполнил роль князя Голицына. Последний раз актер снимался в конце 1980-х.

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