Была серьезная болезнь: умерла 80-летняя звезда «Приключений Шерлока Холмса»

Умерла американская актриса и звезда «Приключений Шерлока Холмса» Гейл Ханникат. Исполнительница роли Ирэн Адлер скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным источника, женщина ушла из жизни несколько дней назад. СМИ пишут, что у нее была серьезная болезнь, от которой она долгое время страдала. Какой именно недуг был у артистки, не сообщается.

Напомним, что Ханникат начинала свою головокружительную карьеру с модельного бизнеса. Позже она появилась на телевидении, а потом и в кино. Самая яркая работа актрисы – роль в «Приключениях Шерлока Холмса». Она также снималась в популярных ситкомах: «Деревенщина из Беверли-Хиллз» и «Напряги извилины».

Отмечается, что актриса очень любила книги, а после рождения ребенка даже написала свою – о материнстве.

Ранее мы писали о смерти испанской актрисы и певицы Марии Хименес. 73-летняя звезда ушла из жизни 7 сентября 2023 года из-за остановки сердца. Десять лет назад у знаменитости диагностировали рак груди. Мария перенесла операцию по удалению опухоли и прошла курсы химиотерапии. После этого врачи сообщили, что она победила недуг.