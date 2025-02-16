Священник и бывший рок-музыкант Анатолий Першин погиб через две недели после дня рождения

Под Санкт-Петербургом погиб бывший рок-музыкант, иерей Анатолий Першин. Две недели назад ему исполнилось 67 лет.

По данным портала 47news.ru, Першин возвращался со службы на своем автомобиле и столкнулся с маршруткой, двигавшейся во встречном направлении.

В результате ДТП священнослужитель погиб на месте, жертв среди пассажиров рейсового микроавтобуса нет. Легкие травмы получил 17-летний подросток. Уточняется, что трагедия произошла близ деревни Касимово Всеволожского района на участке трассы Осиновая Роща — Магистральная.

«Сегодня иерей Анатолий Першин погиб в аварии. Просим молитв… О дате прощания сообщим позднее», — говорится в некрологе на странице настоятеля храма Василия Великого в Осиновой Роще.

В 2008 году после тяжелой травмы Першин был рукоположен во диакона, затем во пресвитера. В 2010-х годах стал служить на месте разрушенного в 1934 году храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще. Под его руководством началось восстановление церкви на новом месте.

В молодости Анатолий Першин был членом Ленинградского рок-клуба, дружил с музыкантами ДДТ, лидер группы Юрий Шевчук стал крестным отцом его сына.

Ранее умерла одна из ведущих актрис Севастопольского театра имени А.В. Луначарского Нина Белослудцева. Она получила всероссийскую известность благодаря сериалу «Анна Герман. Тайна белого ангела». Известно, что актриса тяжело болела.