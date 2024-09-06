Сводный брат курил и рыдал: убитую школьницу похоронили рядом с мамой, которая умерла месяц назад

Убитую в Нижнем Тагиле четвероклассницу проводили в последний путь. Девочка, по версии следствия, погибла от рук соседа по общежитию. Несовершеннолетнюю похоронили вместе с матерью, которая скончалась месяц назад.

Журналисты Ura.ru побывали на похоронах четвероклассницы. На церемонии прощания присутствовали близкие девочки — отец и сводный брат. Последний, по словам корреспондентов, курил и рыдал, когда провожал школьницу.

Убийство юной жительницы Нижнего Тагила было совершено в ночь с 30 на 31 августа. Тогда же подозреваемый в совершении преступления пытался скрыться, однако был задержан в аэропорту. На допросе в полиции мужчина сознался в содеянном.

Ранее в Бурятии отца заподозрили в убийстве грудного ребенка. Тело младенца нашли на веранде частного дома.