Близкие не забывают: в каком состоянии могила Юрия Соломина через год после смерти

Близкие и поклонники актера Юрия Соломина по-прежнему о нем не забывают. Даже спустя год после его смерти на его могиле лежат свежие цветы и венки. Об этом сообщает aif.ru.

В январе 2024 года Соломина похоронили на Троекуровском кладбище. Сейчас там установлены деревянный крест и большой портрет актера. Могила ухожена, на ней лежат свежие цветы. Предположительно, скоро родственники Юрия Мефодьевича установят памятник. Но пока работы не проводятся, так как более благоприятное время для них – весна и лето, когда тепло.

К слову, журналисты также отметили, что не забывают и супругу Соломина Ольгу. На ее могиле тоже всегда есть цветы.

Напомним, что перед смертью Юрий Соломин перенес микроинсульт, после которого очень долго восстанавливался. Но так и не смог поправиться окончательно. Друг актера Василий Ливанов делился, что он себя просто слишком перегрузил работой.

Ранее дочь Елены Образцовой упрекнули за заброшенность могилы оперной певицы.