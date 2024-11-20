Светлану Светличную отказались хоронить на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает aif.ru.

Скончавшуюся на днях актрису Светлану Светличную не будут хоронить на Ваганьковском кладбище, как ранее заявляли в прессе. Напомним, там захоронены муж Светличной Владимир Ивашов и ее сын Олег.

Как объяснила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, локацию похорон изменили из-за нехватки места на Ваганьковском кладбище.

«Никаких кривотолков не должно быть по поводу того, что Светлана Афанасьевна будет похоронена на Троекуровском кладбище. По согласованию с семьей было принято решение не хоронить на Ваганьковском, где похоронены муж и сын. Там мало места», — рассказала она.

Напомним, Светлана Светличная скончалась 16 ноября в Москве. Причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.

Ранее мы писали о том, что сын актрисы Светланы Светличной первым приехал в Дом Кино на прощание с матерью.