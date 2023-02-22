Свечи и тишина: кадры с могилы актрисы Веры Глаголевой потрясли публику

Жена популярного хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская приехала в Москву и посетила могилу своей матери Веры Глаголевой на Троекуровском кладбище. Кадрами с места захоронения она поделилась в своем микроблоге.

По фотографиям видно, что могила и памятная беседка находятся в идеальном состоянии. На всей территории можно увидеть корзины с цветами. Грязи нет, везде чисто и тихо. Только снег лежит на полу.

По сообщениям СМИ, вдовец артистки Кирилл Шубский потратил на мемориал в виде беседки до десяти миллионов рублей. Анастасия посещает могилу матери по случаю, так как сама живет в США, но за порядком тут следят старшие дочери – Анна и Мария.

Популярной актрисы и режиссера Веры Глаголевой не стало в 2017 году. В последние месяцы своей жизни она скрывала информацию о том, что у нее рак желудка. Новость о смерти знаменитости стала шоком для родных, друзей и коллег.