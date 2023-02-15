18:24, 15 февраля 2023
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«Не стало отца»: у прилетевшего из США Александра Овечкина сразу случилось горе в России
Отец Александра Овечкина умер в 71 год.
Фото: GREG FIUME/Getty AFP/East News
Хоккеист Александр Овечкин, который 14 января прилетел в Россию, сообщил о смерти отца. О горе в семье капитан «Вашингтон Кэпиталс» рассказал в соцсетях.
Спортсмен написал: «Сегодня не стало моего отца».
Михаилу Овечкину был 71 год.
Хоккеист поблагодарил всех за поддержку, попросил отнестись с пониманием и «не беспокоить семью в столь тяжелое для нее время».
Фото родственника он опубликовал на своей странице.
Ранее сообщалось, что из-за болезни отца Овечкин незамедлительно вылетел из США в Россию. У Овечкина-старшего был рак толстой кишки. В последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось.
Источник фото:GREG FIUME/Getty AFP/East News
Источник:Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги:
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