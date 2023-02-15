«Не стало отца»: у прилетевшего из США Александра Овечкина сразу случилось горе в России

Хоккеист Александр Овечкин, который 14 января прилетел в Россию, сообщил о смерти отца. О горе в семье капитан «Вашингтон Кэпиталс» рассказал в соцсетях.

Спортсмен написал: «Сегодня не стало моего отца».

Михаилу Овечкину был 71 год.

Хоккеист поблагодарил всех за поддержку, попросил отнестись с пониманием и «не беспокоить семью в столь тяжелое для нее время».

Фото родственника он опубликовал на своей странице.

Ранее сообщалось, что из-за болезни отца Овечкин незамедлительно вылетел из США в Россию. У Овечкина-старшего был рак толстой кишки. В последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось.