Стремится к одиночеству: близкие Пахмутовой рассказали о ее состоянии после похорон Добронравова
Александра Пахмутова удивила близких своим состоянием после похорон мужа.
© Lomohov Anatoly/East News
Александра Пахмутова удивила близких своим состоянием после похорон мужа, об этом сообщает mk.ru.
Как рассказали журналистам друзья композитора, Александра Николаевна держится благодаря тому, что она верующий человек.
«Александра Николаевна – очень сильная женщина, к тому же она глубоко верующий человек, что, конечно же, помогло ей держаться», – рассказали в окружении.
По словам близких, сейчас Пахмутова ищет утешение в музыке. Иногда она вспоминает яркие события из семейной жизни. Родные тоже стараются быть рядом с Александрой Николаевной в эти тяжелые дни, но временами она хочет побыть в одиночестве.
«Она иногда снова подходит к роялю. Друзья готовы быть с ней рядом постоянно, но Александра Николаевна в какие-то моменты стремиться к одиночеству, близкие стараются максимально чувствовать ее состояние и подстраиваться под него», – поделились знакомые.
Напомним, Николай Добронравов умер в ночь на 17 сентября. Знаменитый поэт-песенник скончался на 95-м году жизни. 20 сентября его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Ранее мы писали о том, что Пахмутова положила в гроб Добронравова дорогую вещь. Этот эпизод попал на кадры трансляции похорон.