Пахмутова положила в гроб Добронравова дорогую вещь
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Композитор Александра Пахмутова положила в гроб поэта-песенника Николая Добронравова дорогую вещь. Этот эпизод попал на кадры трансляции похорон.
Что именно положила вдова, неизвестно, сообщает сайт Дни.ру, обративший на это внимание.
Издание вспомнило, как в 2007 году вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина положила в гроб некую вещь. Многие гадали, что именно это было. Наина Ельцина открыла секрет спустя много лет. Оказалось, что она положила в гроб «носовой платочек со своими слезами».
В день похорон Добронравова «Актуальные новости» писали, что после церемонии прощания Пахмутова положит в гроб личную и дорогостоящую вещь. Что за вещь это будет, не сообщалось.
Добронравов скончался 16 сентября после болезни. Пахмутовой не сразу сообщили о смерти мужа, а только спустя 12 часов. Она стойко встретила новость об уходе супруга из жизни. Однако после осознания произошедшего состояние композитора ухудшилось.