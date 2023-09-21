Пахмутова положила в гроб Добронравова дорогую вещь

Композитор Александра Пахмутова положила в гроб поэта-песенника Николая Добронравова дорогую вещь. Этот эпизод попал на кадры трансляции похорон.

Что именно положила вдова, неизвестно, сообщает сайт Дни.ру, обративший на это внимание.

Издание вспомнило, как в 2007 году вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина положила в гроб некую вещь. Многие гадали, что именно это было. Наина Ельцина открыла секрет спустя много лет. Оказалось, что она положила в гроб «носовой платочек со своими слезами».

В день похорон Добронравова «Актуальные новости» писали, что после церемонии прощания Пахмутова положит в гроб личную и дорогостоящую вещь. Что за вещь это будет, не сообщалось.

Добронравов скончался 16 сентября после болезни. Пахмутовой не сразу сообщили о смерти мужа, а только спустя 12 часов. Она стойко встретила новость об уходе супруга из жизни. Однако после осознания произошедшего состояние композитора ухудшилось.