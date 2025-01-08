«Страшные боли»: российский стример умер в 28 лет от рака

Умер 28-летний российский стример Максим Спокойнич. Он боролся с раком лимфоузлов.

О смерти 8 января сообщила его девушка.

В 7 утра к Максиму приезжала скорая, но медики предупредили – ему осталось меньше суток. На тот момент мужчина был без сознания и не просыпался. Через час медики констатировали смерть.

Девушка поблагодарила Максима за время, проведенное вместе. Она была рядом, когда в жизни стримера начались трудности.

«Я знаю, как ты сильно мучился, но ты был невероятно сильный… Все твои страшные боли закончены, надеюсь, тебе там лучше», - написала она в Telegram-канале.

Девушка уточнила, что Максим хотел вылечиться и помогать людям. В конце поста она призналась ему в любви.

Напомним, Максим с ником Spokoynich известен по видеоигре Dota 2. На него были подписаны 260 тысяч человек.

8 января скончался заслуженный работник культуры Владимир Круглов. Ему стало плохо в Театре имени Вахтангова – художника-постановщика вызвали на работу в выходной.