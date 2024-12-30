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Опубликовано 30 декабря 2024, 16:43
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Причиной смерти стал возраст: скончалась российская актриса Майя Ивашкевич

В Театре Гоголя сообщили о смерти 99-летней актрисы Майи Ивашкевич.
Причиной смерти стал возраст: скончалась российская актриса Майя Ивашкевич

© Freepik

Скончалась актриса Майя Ивашкевич. Причиной смерти стал возраст – ей было 99 лет.

Об этом сайту aif.ru сообщили в Театре Гоголя.

Ивашкевич умерла 30 декабря. Во время Великой Отечественной войны она работала телеграфисткой. Карьеру актрисы начинала в Студии Александра Таирова, потом в Театре им. Пушкина.

С 1960 года Ивашкевич служила в Театре Гоголя. Играла в том числе в спектаклях режиссера Константина Богомолова. Снялась в нескольких фильмах-спектаклях.

Через полгода Ивашкевич должна была отметить 100-летний юбилей. У актрисы есть множество медалей в честь победы в ВОВ. С 2012 года она являлась почетным деятелем искусств Москвы.

Ранее скончалась актриса Надежда Подъяпольская. Ее коллега сообщил, что та болела, но не уточнил диагноз.