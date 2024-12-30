Опубликовано 30 декабря 2024, 16:431 мин.
Причиной смерти стал возраст: скончалась российская актриса Майя Ивашкевич
В Театре Гоголя сообщили о смерти 99-летней актрисы Майи Ивашкевич.
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Скончалась актриса Майя Ивашкевич. Причиной смерти стал возраст – ей было 99 лет.
Об этом сайту aif.ru сообщили в Театре Гоголя.
Ивашкевич умерла 30 декабря. Во время Великой Отечественной войны она работала телеграфисткой. Карьеру актрисы начинала в Студии Александра Таирова, потом в Театре им. Пушкина.
С 1960 года Ивашкевич служила в Театре Гоголя. Играла в том числе в спектаклях режиссера Константина Богомолова. Снялась в нескольких фильмах-спектаклях.
Через полгода Ивашкевич должна была отметить 100-летний юбилей. У актрисы есть множество медалей в честь победы в ВОВ. С 2012 года она являлась почетным деятелем искусств Москвы.
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