Страдала от цирроза печени и болезни сердца: подробности смерти звезды «Склифосовского» Людмилы Гавриловой

Актриса Людмила Гаврилова, скончавшаяся в возрасте 73 лет, долгое время страдала от цирроза печени и болезни сердца.

Как пишет Telegram-канал Mash, за несколько недель до смерти звезда сериалов «Склифосовский-11» и «Глухарь» была экстренно госпитализирована. В больнице ее не смогли стабилизировать. 24 сентября актриса умерла.

Людмила Гаврилова снималась в фильмах «Северная рапсодия» с Леонидом Куравлевым, Георгием Вициным и Евгением Моргуновым, «Тимур и его команда», «Мимино».

Кроме того, она известна зрителям по сериалам «Солдаты 5», «Я остаюсь», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь-3», «Земский доктор», «Склифосовский» и другим телепроектам.

В 2021 году Гаврилова получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе».

Ранее сообщалось, что прощание с актрисой состоится 29 сентября в Николо-Архангельском крематории в Балашихе. Родственники приняли решение кремировать тело.