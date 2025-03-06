Страдал от онкологического заболевания: умер актер из «Скорой помощи» Ян Швайтерман

Американский актер кино и сериалов Ян Швайтерман ушел из жизни. Ему было 52 года. Точная причина смерти пока не называется. По предварительным данным, звезда «Скорой помощи» страдал от онкологического заболевания, передает Российская газета.

Швайтерман скончался еще неделю назад. Он лежал в больнице города Миссури. Подробности смерти американского актера не приводятся. Сам ее факт подтверждают представители похоронного бюро.

Ян родился в Индиане в 1972 году. Он дебютировал в кино в 90-х. В фильмографии Швайтермана такие проекты, как «Найтмэн», «Отличный гамбургер», «Фелисити», «Факультет», «Чернокнижник» и друге.

Ранее сообщалось о смерти американского артиста Рэнди Брауна. В странах Латиной Америки он известен тем, что исполнил саундтрек для теленовеллы «Отец-герой».