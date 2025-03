Исполнил саундтрек для теленовеллы «Отец-герой»: умер певец Рэнди Браун

Скончался Рэнди Браун — американский певец и заметная фигура на R&B-сцене 1970-х. Что стало причиной его смерти, пока не известно.

Браун ушел из жизни накануне, 5 марта. Информация о кончине артиста появилась на музыкальных порталах, передает Российская газета.

Браун родился в 1952 году в Мемфисе, где пел в местной церкви. Артист начал обретать популярность после записей с группой The Newcomers — у них вышел шлягер Pin The Tail On The Donkey. С 1973 года он работал сольно.

Помимо США, Рэнди хорошо известен в странах Латинской Америки. В популярной там теленовелле «Отец-герой» звучит композиция в исполнении певца I'd Rather Hurt Myself.

