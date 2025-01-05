В США умер 30-летний осел, ставший прототипом для персонажа «Шрека»

В возрасте 30 лет в США умер ослик Перри, ставший прототипом героя из серии мультфильмов «Шрек». Животное скончалось 2 января после болезни.

О смерти ослика сообщил в социальных сетях зоопарк Barron Park Donkey Project. Там говорится, что Перри был известен на весь мир благодаря вкладу в мультфильм «Шрек». Именно по его подобию создавали персонажа Осла.

«Он был любимым членом нашего общества, и мы знаем, как много людей будут скорбеть по поводу его кончины», — отметили в организации.

Ослик болел ламинитом — воспалением чувствительной мягкой ткани, расположенной между копытной костью и копытной стенкой.

Серия мультфильмов «Шрек» рассказывает о приключениях огра Шрека и его лучшего друга Осла. Первая часть картины вышла в 2001 году и стала всемирно известной.

Ранее в возрасте 81 года умер советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа Игорь Ясулович. Он дал русский голос королю Гарольду из мультфильма «Шрек».