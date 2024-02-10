Ставшая бездомной актриса из сериала «Дикая Роза» Рената Флорес умерла от рака

Умерла мексиканская актриса Рената Флорес, известная российским зрителям по роли служанки-злодейки Леопольдины в сериале «Дикая Роза» с Викторией Кастро.

Артистка скончалась 9 февраля в возрасте 74 лет, однако известно об этом стало только сейчас. Причина смерти не уточняется, но Флоренс продолжительное время боролась с раком.

В последние годы женщина вела асоциальный образ жизни и осталась без крыши над головой. В итоге общественным организациям удалось устроить ее в дом престарелых отраслевого профсоюза La Casa del Actor.

Рената Флорес дебютировала в кино в 1960-х годах и за свою карьеру сыграла роли в более чем 30 популярных проектах, среди которых «Торжество любви», «Море любви», «Да, моя любовь» и других теленовеллах. При этом из-за специфической внешности режиссеры всегда видели в актрисе отрицательных персонажей, которые противостояли главным героям.

В 2013 году Флорес внезапно исчезла с экранов, а в 2020 году ее нашли волонтеры среди бездомных, сообщает Financiero.

Ранее Союз артистов Болгарии сообщил о смерти режиссера и театрального деятеля Борислава Чакринова. Он умер спустя две недели после того, как ему исполнилось 63 года. Причина смерти актера не раскрывается.