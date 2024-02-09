Союз артистов Болгарии сообщил о смерти режиссера Борислава Чакринова

Союз артистов Болгарии сообщил о смерти режиссера и театрального деятеля Борислава Чакринова. Он умер спустя две недели после того, как ему исполнилось 63 года.

Причина смерти актера не раскрывается. О дате прощания и месте захоронения информации не приводится.

В 1985 году Борислав Чакринов окончил Национальную академию театрального искусства по специальности «режиссура» и поступил на службу в драматический театр Сливена. С 1988 года занимал должность режиссера в Софийском театре, а в 1990 году возглавил столичный театр «За каналом».

Чакринова часто приглашали театры Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова. В Театре на Малой Ордынке он поставил спектакли «Король умирает», «Калека с острова Инишмаан», в «Балтийском доме» и другие, сообщает aif.ru.

Ранее мы писали, что в Армении умер художественный руководитель танцевально-песенного ансамбля «Карин», советский артист Гагик Гиносян. Ему было 57 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.