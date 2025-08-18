Стас Садальский возмущен тем, что Голубкину похоронили не рядом с Мироновым. Об этом стало известно из соцсетей.

Актер Стас Садальский в годовщину смерти актера Андрея Миронова вспомнил о том, как его жена Лариса Голубкина ежегодно приходила на Ваганьковское кладбище. По словам Садальского, для супруга она всегда покупала букет белых роз. В тот же день знаменитость посещала и могилу своей матери.

«Каждый год 16 августа на Ваганьково Лариса всегда покупала два букета — для мамы и для Андрея. Маме — гвоздики, из которых выкладывала яркий красный крест на могиле», — рассказал он.

При этом Садальский намекнул, что Голубкина хотела быть похоронена рядом с супругом или матерью, однако она упокоилась на другом кладбище.

«25 марта 2025 года Ларису похоронили на Троекуровском кладбище. Кстати, вы не в курсе, что бывает с теми, кто нарушает волю покойных?» — задался вопросом он.

Ранее мы писали о том, что Стас Садальский раскритиковал российское кино и сравнил его с советским.