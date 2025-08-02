«Заложены зло, насилие, деньги»: Стас Садальский раскритиковал российское кино и сравнил его с советским

Станислав Садальский раскритиковал российский кинематограф. В своем Telegram-канале актер заявил, что в современных фильмах, в отличие от советских, «заложены зло, насилие, деньги».

В личном блоге артист порассуждал, почему в последнее время появился тренд на просмотр картин советских времен. По мнению Стаса Садальского, это связано с «наивностью» и «добром», заложенных в этих фильмах. В нынешних же лентах, как отметил актер, пропагандируются совершенно другие ценности — «зло, насилие, деньги».

«Почему и сегодня советское кино многие смотрят с удовольствием? Оно во многом было иллюзорным, как и советская власть, во многом наивным. Мы сами часто смеялись над этой наивностью. Но там было заложено добро. И в актерах, и в режиссерах, и в замысле. А сейчас, как бы банально это ни звучало, изначально заложены зло, насилие, деньги. Вот и вся разница», — заявил Стас Садальский.

Недавно артист, известный своими резкими высказываниями, также возмутился несправедливостью государства по отношению к достойным артистам. Стас Садальский заявил, что звание народного артиста России обесценено, а такие актеры, как Василий Шукшин, Владимир Высоцкий, Наталья Варлей и другие стали «никем» из-за чиновников, считающих, что они «не заслужили любовь зрителей».

«Перед вами артисты, которые не получили не то что званий народных, но даже заслуженных. Они никто. Не народные, а „инородные“, как горько шутил Олег Даль. Это мастера экрана и сцены, которые ушли в мир иной любимые народом, но не любимые государством», — подчеркнул артист.

Ранее Светлана Немоляева опровергла слова Стаса Садальского о существовании черных списков на «Мосфильме» и назвала его «большим фантазером».