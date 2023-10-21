Стас Намин обратился к поклонникам перед похоронами убитого сына

Стас Намин попросил посторонних людей не приходить на похороны сына, об этом сообщает mk.ru.

Рок-музыкант за один день потерял двух родственников: тещу и сына Артема. Намин рассказал, что семья захотела сделать похороны сына непубличными. Поэтому он попросил поклонников и журналистов проигнорировать их.

«Похороны будут закрытыми. Так пожелала мать Артема. Очень большая просьба, в том числе к журналистам – не приходить. Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек», – объяснил музыкант.

По словам Намина, он не следит за ходом процесса над своим приемным сыном, которого обвиняют в двойном убийстве. Как сообщил артист, ему безразлична дальнейшая судьба Романа Микояна.

«Что с ним будет, мне абсолютно все равно», – рассказал он.

Напомним, утром 19 октября стало известно о том, что в доме родственников Стаса Намина произошло двойное убийство – его жертвами стали теща певца и сын. Отмечается, что в этот момент в жилье находился пасынок музыканта Роман, который позже сознался в содеянном и признал вину.

Ранее мы писали о том, что приемного сына Стаса Намина отправили в СИЗО на два месяца после обвинений в убийстве.