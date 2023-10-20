Пасынку Стаса Намина вынесли меру пресечения после двойного убийства

Пасынка Стаса Намина отправили в СИЗО на два месяца после обвинений в убийстве, об этом сообщает StarHit.

Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, следствие попросило заключить под стражу. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области, во время проверки показаний обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах преступления.

В итоге суд, заслушав доводы сторон, принял решение поместить Микояна в СИЗО на два месяца. Там он будет дожидаться приговора.

Напомним, приемный сын музыканта Стаса Намина напал на родственников 19 октября. Он зарезал сначала бабушку, а потом брата. По данным журналистов, мужчина находился под воздействием наркотических веществ. На место происшествия первой приехала мать Микояна, которая и вызвала полицию. Отметим, что сам мужчина признался в содеянном.

Ранее мы писали о том, что приемный сын Стаса Намина говорил после убийства, что его накажет Бог.