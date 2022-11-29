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НЕКРОЛОГ
16:07, 29 ноября 2022
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Старшеклассника спустя неделю нашли мертвым в отеле рядом с невменяемой матерью

Старшеклассника спустя неделю нашли мертвым в отеле рядом с невменяемой матерью

В отеле в Гринвилле нашли тело 14-летнего подростка, которое неделю находилось в номере. Рядом с ним была невменяемая мать.

Старшеклассника нашли 21 ноября. По оценкам полиции, он умер еще 14 числа.

Признаков физический травмы не обнаружено. При этом в номере была мать, которая говорила абсолютно бессвязно.

Полиции предстоит разобраться, что произошло.

Ранее 28-летний мужчина в США убил семью девочки, с которой познакомился в Интернете. Подросток не пострадала. Злоумышленника застрелили полицейские.

Источник фото:Freepik.com
Источник:NPPOST
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#отель
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