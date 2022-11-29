Мужчина проехал через всю страну и убил семью девочки, с которой познакомился в интернете

В США 28-летний парень проехал через всю страну, чтобы убить семью девочки-подростка, с которой познакомился в интернете. В итоге бабушка, дедушка и мать девочки мертвы, а сам преступник был застрелен.

28-летний Остин Ли Эдвардс проехал ради преступления из Вирджинии в Риверсайд. Он убил взрослых, поджег дом и сбежал с подростком. Неизвестно, совершались ли преступления на глазах девочки.

Спустя несколько часов его застрелили, но сначала Эдвардс открыл огонь по офицерам. Подросток не пострадала.

В полиции напомнили об опасности знакомств в интернете и предупредили о необходимости разговаривать с детьми о поведении в Сети.

Ранее 51-летняя мексиканка прилетела на встречу с интернет-любовником, но тот расчленил ее.