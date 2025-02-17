Сочинил музыку к хиту Михаила Шуфутинского: скончался известный композитор Павел Поляков

Известный композитор Павел Поляков скончался в Самаре. Он известен тем, что сочинил музыку к хиту Михаила Шуфутинского «Дядя Паша», передает Kp.ru.

О смерти Полякова стало известно от его знакомых. Они поделились трагичным известием в социальных сетях. По их словам, Поляков был легендой самарской музыкальной жизни.

Во времена СССР Павел работал в известной поп-группе «Мальвина» вместе с Владимиром Ермоловым. Также композитору довелось поработать с коллегой по музыкальному цеху Марком Левянтом.

Поляков ушел из жизни 11 февраля. Что стало причиной его смерти, пока не известно. В последнее время композитор сильно болел.

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