Старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл умерли в возрасте 62 лет

В США умерли старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл. Им было 62 года, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл (Джордж) умерли 7 апреля 2024 года в больнице Пенсильванского университета.

Книга рекордов Гиннеса отмечает, что изначально они были однополыми близнецами, соединёнными головой, но в 2007 Джордж стал идентифицировать себя как мужчина.

Дори (Джордж) была успешной кантри-певицей, а Лори работала в 1990-х в прачечной при гостинице.

Близнецы родились в штате Пенсильвания в США. С рождения у них были общие 30% лобной ткани мозга и критических кровеносных сосудов, поэтому медики не могли из разделить. Лори выросла вполне трудоспособной, но Джордж был менее физически активен, поскольку не мог передвигаться самостоятельно.

Причины их смерти не уточняются.

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