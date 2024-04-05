Незамужняя сестра из пары сиамских близнецов ищет мужчину на сайте знакомств. Об этом сообщает Woman.ru.

Несколько недель назад в Сеть просочилась информация о свадьбе одной из сиамских сестер в США. Несмотря на то, что девушки имеют одно тело на двоих, официальной женой стала лишь одна из них — Эбигель Хенсел.

А вот ее сестра Бриттани Хенсел так и осталась одинокой, даже несмотря на то, что жить ей приходится буквально вместе с супругом сестры. Впрочем, несмотря на это, девушку воодушевили заверения врачей в том, что они с сестрой смогут родить ребенка. По словам специалистов, ниже пояса у близнецов общие органы на двоих.

Сообщалось, что Бриттани намерена искать мужчину мечты на сайтах онлайн-знакомств. Так что не исключено, что вскоре и она пойдет под венец вместе со своим возлюбленным.

Ранее мы писали о том, что на мужчину, женившегося на сиамских близнецах, подала в суд бывшая жена.