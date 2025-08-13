«Становилось все хуже в течение недели»: сыновья Краско прервали молчание после похорон и подтвердили рак у актера

Сыновья актера Ивана Краско прервали молчание после похорон актера. Федор и Иван подтвердили рак у артиста – из-за болезни он отказывался от еды, так как не мог глотать.

Подробности приводит Kp.ru.

Краско умер в больнице 9 августа, ему было 94 года. Перед этим артиста госпитализировали с дачи в Вартемягах, где за ним ухаживали дети от брака с Натальей Вяль. Федор и Иван дежурили по очереди по две недели.

«Я не видел документы, но вроде бы у папы нашли рак поджелудочной. Это объясняет, почему он отказывался от любой еды, ему было тяжело ее глотать», - поделился Федор.

Он рассказал: перед смертью Краско почти не общался. Последний раз Федор видел отца на даче 29 июля. Родственники попрощались, актер поблагодарил сына, что тот навестил его.

Иван сообщил, что сиделка Дарья помогала в уходе за отцом. В последний день, когда он видел актера, тот «выглядел как обычно». Сын дал таблетки и воды, покормил. Краско уже не смотрел телевизор, плохо видел и просто лежал.

«Постепенно ему становилось все хуже и хуже в течение недели, даже стакан не мог взять попить. Поняли, что ему нужен уход и пора госпитализировать», - поделился Иван.

13 августа актера похоронили в Комарово рядом с сыном Андреем. Сиделка рассказывала, что перед смертью актер читал ей стихи.