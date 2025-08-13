«Гладила по голове и говорила: „Ванечка, все будет хорошо“»: как прошли последние дни жизни актера Краско
Сиделка актера Ивана Краско Дарья поделилась подробностями последних дней его жизни. По словам девушки, незадолго до смерти артист читал ей стихи Александра Пушкина. Об этом сообщает Kp.ru.
13 августа в Петербурге прощаются с Иваном Краско. Траурную церемонию посетили многие его родные и близкие, друзья и коллеги. Заметили на панихиде и помощницу актера, с котором ему приписывали тайный роман. Дарья не сдерживала слезы и лишь благодаря поддержке друзей нашла в себе силы поговорить с журналистами.
Девушка отметила, что на самом деле никогда не состояла в романтических отношениях с Краско, но он был ей очень близок. Последние дни жизни она тоже провела с ним.
«В понедельник у него были силы. Он читал мне стихи, 10 раз прочитал Пушкина. Долго шутил. А через сутки во вторник перестал почти разговаривать. Он уже был, как говорят, в состоянии между небом и землей», — рассказала Дарья.
По словам сиделки Краско, врача для артиста вызвали, когда у него поднялась высокая температура. Его экстренно увезли в реанимацию. Однако Дарья до последнего верила в лучшее.
«Он ведь был такой крепкий, пережил три инсульта, четыре инфаркта. Я гладила его по голове и говорила: „Ванечка, все будет хорошо“», — поделилась Дарья.
