«Гладила по голове и говорила: „Ванечка, все будет хорошо“»: как прошли последние дни жизни актера Краско

13 августа в Петербурге прощаются с Иваном Краско. Траурную церемонию посетили многие его родные и близкие, друзья и коллеги. Заметили на панихиде и помощницу актера, с котором ему приписывали тайный роман. Дарья не сдерживала слезы и лишь благодаря поддержке друзей нашла в себе силы поговорить с журналистами.

Девушка отметила, что на самом деле никогда не состояла в романтических отношениях с Краско, но он был ей очень близок. Последние дни жизни она тоже провела с ним.

«В понедельник у него были силы. Он читал мне стихи, 10 раз прочитал Пушкина. Долго шутил. А через сутки во вторник перестал почти разговаривать. Он уже был, как говорят, в состоянии между небом и землей», — рассказала Дарья.

По словам сиделки Краско, врача для артиста вызвали, когда у него поднялась высокая температура. Его экстренно увезли в реанимацию. Однако Дарья до последнего верила в лучшее.

«Он ведь был такой крепкий, пережил три инсульта, четыре инфаркта. Я гладила его по голове и говорила: „Ванечка, все будет хорошо“», — поделилась Дарья.

