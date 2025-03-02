Стало плохо в здании городского автовокзала: певец Александр Церпята умер, возвращаясь домой с конкурса

Российский музыкант Александр Церпята ушел из жизни. Он умер вечером 1 марта, когда был на автовокзале. Ему внезапно стало плохо, передает НГС со ссылкой на сестру певца Елену.

Женщина рассказала, что Церпята ездил в Барнаул на детский конкурс. Он заседал в коллегии жюри. В здании городского автовокзала, когда музыкант собирался домой, ему стало плохо.

Из-за чего умер Александр, пока не известно. Информация об этом появится после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Завтра, 3 марта, сестра музыканта планирует перевести его тело в Новосибирск. Похоронить Церпята планируют через пару дней — 5 марта.

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