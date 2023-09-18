Стало известно о роковой роли Гришечкина, которая предсказала его смерть

Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть, сыграв роковую роль в сериале «Дурдом», об этом пишет kp.ru.

Гришечкин запомнился многим благодаря своей роли Староконя в сериале «Солдаты». Однако одной из последних работ актера стал сериал «Дурдом». В нем герой Алексея Маклакова (прапорщик Шматко) с теплотой вспоминает, как он служил вместе с Гришечкиным в одной воинской части.

В то же время, герой Гришечкина пишет прощальное письмо товарищу по службе. В кадре Староконь появляется уже ослабший, сидя в инвалидной коляске. В итоге персонаж Маклакова, дочитывая послание, понимает, что это последнее письмо и прощается с другом в последний раз. Как и в реальной жизни, в роковой момент рядом с персонажем Гришечкина не было никого.

Напомним, Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни. Актера нашли лежащим на полу в своей квартире. Сначала его доставили в частную клинику, но позже перевели в городскую больницу. Причина смерти Вячеслава Гришечкина связана с остановкой сердца из-за острых нарушений.

Ранее мы писали о том, что директор артиста обвинил в смерти знаменитости врачей. По его словам, за состоянием Гришечкина практически не следили.