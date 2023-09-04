Стало известно, о чем метал режиссер Глеб Панфилов перед смертью

Режиссер Глеб Панфилов ушел из жизни вслед за супругой Инной Чуриковой. Народный артист не выдержал расставания с близким человеком, который был для него не только членом семьи, но и музой. Оказывается, последнее желание сценариста было связано с любимой женой, передает «Утро.ру».

Панфилов и Чурикова умерли в этом году. Только режиссер прожил на семь месяцев больше. Он тяжело перенес расставание с супругой, поэтому и его последнее желание было связано с «музой».

Так, Панфилов мечтал увидеть на экранах кинотеатров драму с Чуриковой под названием «Мятный пряник». Фильм снял Алексей Карасев. Известная актриса сыграла в нем директора детского дома. Для Чуриковой это последняя роль в кино. Всего она снялась в 85 фильмах.

Драма «Мятный пряник» одержала победу на кинофестивале «Дух огня». Тогда Панфилов не знал, что ему уже не удастся увидеть премьеру этой картины в кинотеатрах. Звезды «Ленкома», где служила Чурикова, планируют этой осенью исполнить предсмертное желание режиссера и таким образом почтить память великой российской актрисы.

Ранее в Москве состоялись церемония прощания с Глебом Панфиловым и его похороны. Коллеги и родные приходили в Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря, чтобы проводить сценариста в последний путь. Среди гостей траурной церемонии были замечены Лия Ахеджакова и Карен Шахназаров.