Стало известно место похорон Николая Добронравова

Мэр Москвы Сергей Собянин огласил информацию о том, где будет похоронен поэт-песенник Николай Добронравов.

В своем Telegram-канале он написал, что последним пристанищем для знаменитости станет Новодевичье кладбище в Москве.

Также Собянин отметил, что утрата поэта стала невосполнимой, а его песни всегда придавали силы и помогали в печали и радости многим поколениям.

Напомним, что Николай Добронравов ушел из жизни 17 сентября в возрасте 94 лет. Он снимался в кино, но главным занятием в его жизни стали стихи.

Вместе с супругой Александрой Пахмутовой он делал песни. Наиболее известные хиты — «Трус не играет в хоккей», «До свиданья, Москва», «Команда молодости нашей, «Надежда», «Я не могу иначе».

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