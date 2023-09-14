«Нам будет ее не хватать»: Стас Пьеха сообщил о смерти любимой бабушки

Певец Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки, об этом сообщает портал Вокруг.тв.

В семье исполнителя случилось горе — не стало его бабушки Валентины. Женщина является родственницей Пьехи по линии отца. В соцсетях певец выложил архивный снимок женщины и трогательно его подписал.

«Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — написал Пьеха.

Музыкант редко делится с подписчиками своей личной жизнью. В интервью Пьеха никогда не упоминал об отношениях с бабушкой по линии отца. Зато о знаменитой Эдите Пьехе он с радостью рассказывает. Так, он заявлял, что регулярно общается с родственницей, но случается это не так часто, как ему бы хотелось.

Напомним, Стас Пьеха пошел в музыканты именно благодаря своей знаменитой бабушке. Эдита Пьеха настояла, чтобы мальчика отдали в Хоровое училище Ленинградской Капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения.

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