Стало известно, кому достанется наследство композитора Геннадия Гладкова

Стало известно, кому достанется наследство скончавшегося композитора Геннадия Гладкова. Его имущество и творческое наследие получат сын Андрей и двое внуков. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Музыкант умер 16 октября в возрасте 88-ми лет. Еще 10 лет назад автор композиций многих отечественных кинолент пережил сильнейший инсульт, после которого так и не смог до конца восстановиться. Из-за него он стал передвигаться в инвалидной коляске.

Однако, несмотря на болезнь, Гладков продолжал работать. Даже с парализованной рукой он умудрялся играть на фортепиано. Помогали ему во все ученики-музыканты.

Сам Геннадий Игоревич понимал, что рано или поздно уйдет из жизни, поэтому заранее распорядился – никакого масштабного прощания. Его воля была исполнена, никаких «печальных хороводов», как он и хотел. Его похоронили тихо на Ваганьковском кладбище в родственной могиле.

«Он был добрым, порядочным, скромным - настоящим русским человеком. К сожалению, уходят великие. Среди молодежи нет композиторов, которые пишут музыку для театра и кино. Но и кино такого, как было раньше, увы, уже нет», - делился помощник и менеджер Геннадия Гладкова Малик Аминов.

Ранее стало известно о смерти звезды шоу «Каламбур» Сергея Гладкова.