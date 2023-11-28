Стали известны детали расследования смерти актера Белецкого в Индии

Стали известны подробности гибели российского актера Максима Белецкого и его 21-летней подруги. Индийские правоохранители не увидели признаков насильственной смерти у молодых людей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

По данным источника, несмотря на это, следствие продолжается. Копии протоколов о вскрытии тел погибших россиян получены. Родственников ознакомили с этими документами. На данный момент в посольстве РФ ожидают результатов химического анализа тканей.

Напомним, что тела 37-летнего Максима и его 21-летней подруги были найдены у термального источника в долине Парвати в индийском штате Химачал-Прадеш. Девушка находилась в воде, а парень – на берегу. Об их смерти стало известно 23 ноября.

СМИ писали, что брат Белецкого был уверен в версии убийства. По его словам, у родственника были найдены многочисленные травмы, указывающие на насильственный характер смерти, но расследование якобы отказывали начинать.

Родные артиста сообщили, что его тело будет кремировано и похоронено.

Ранее мы писали о том, что сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте, в результате которого пострадал 23-летний участник шоу «Место под солнцем» Руслан Алиханов. Молодого человека избили в одном из московских ресторанов.