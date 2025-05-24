Стала следствием перенесенной малярии: документалист Себастьян Салгаду умер от лейкемии

Документалист-фотограф Себастьян Салгаду, один из самых известных в мире, ушел из жизни. Ему был 81 год. О кончине фотохудожника сообщили представители основанного им фонда Instituto Terra.

Салгаду страдал от лейкемии. Она стала следствием перенесенной малярии. Себастьян подхватил инфекционное заболевание во время поездки в Индонезию еще в 2010 году. Тогда он работал над своим проектом Genesis.

Салгаду страдал от лейкемии, которая стала следствием перенесенной малярии. Фотограф заразился инфекционным заболеванием в 2010 году в Индонезии во время работы над своим проектом Genesis. Последние годы жизни он провел в Париже. Фирменным стилем известного документалиста были черно-белые фотографии.

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