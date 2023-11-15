Стала известна причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

Легендарный российский музыкант и сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин скончался в 63 года. О смерти артиста стало известно 13 ноября от его коллег. По данным источника StarHit, гитарист страдал от тяжелой болезни.

Шаталин ушел из дома и пропал минувшим летом. Волонтеры организовали поиски знаменитости. В итоге Андрея нашли живым — он находился в лесополосе. При этом артист был в неадекватном состоянии, после обнаружения его госпитализировали.

Два дня назад, 13 ноября, стало известно о смерти сооснователь группы «Алиса». По информации журналистов, причиной его ухода из жизни стала тяжелая болезнь. Кроме того, сообщается, что музыкант страдал от депрессии. Другие обстоятельства кончины легендарного российского музыканта пока не раскрываются.

Ранее ушел из жизни советский актер и режиссер Михаил Тимофти. Артисту было 75 лет. О его смерти журналистам сообщил сын.